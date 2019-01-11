Банк «Зенит» открыл новое отделение «Мичуринский/77» в Москве. Офис располагается по адресу: Мичуринский пр-т, д. 26, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Дополнительный офис «Мичуринский/77» предлагает расширенный комплекс банковских услуг и продуктов для физических и юридических лиц: операции по вкладам, потребительским и ипотечным кредитам, оформление банковских карт, покупка — продажа иностранной валюты, денежные переводы. Для клиентов премиального сегмента организована зона персонального обслуживания. Юридическим лицам банк «Зенит» предлагает максимально широкий спектр услуг, включая расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и другие сервисы», — говорится в релизе.

Физические лица обслуживаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, в субботу — с 10:00 до 17:00; юридические — с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Офис работает без перерыва на обед.