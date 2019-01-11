Отделение находится в пешей доступности от станции метро «Раменки» и располагается по адресу: Мичуринский пр-т, д. 26.



Дополнительный офис «Мичуринский/77» предлагает расширенный комплекс банковских услуг и продуктов для физических и юридических лиц: операции по вкладам, потребительским и ипотечным кредитам, оформление банковских карт, покупка-продажа иностранной валюты, денежные переводы. Для клиентов премиального сегмента организована зона персонального обслуживания. Юридическим лицам Банк ЗЕНИТ предлагает максимально широкий спектр услуг, включая расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и другие сервисы.



Для удобства клиентов в отделении Банка открыта зона 24-часового обслуживания, где установлен банкомат с функцией приема наличных денежных средств. Офис оборудован детским уголком для комфортного пребывания посетителей с детьми, работает бесплатный Wi-Fi.



По словам Дмитрия Юрина, заместителя председателя правления Банка ЗЕНИТ, «Мичуринский/77» стал первым офисом Банка, открытым в 2019 году. «Мы очень рады запустить новый офис Банка ЗЕНИТ в одном из самых зеленых и комфортных для жизни районов нашей столицы. Уверен, что клиенты по достоинству оценят качественный сервис и разнообразие банковских продуктов в «Мичуринском/77», — отметил Дмитрий Юрин.



Адрес офиса «Мичуринский/77»: Москва, Мичуринский пр-т, д. 26.



Режим работы:

Обслуживание физических лиц:

Пн-пт: 9:00—20:00

Сб: 10:00—17:00



Обслуживание юридических лиц:

Пн-пт: 9:00—18:00



Офис работает без перерыва на обед.