Банк «Санкт-Петербург» обновил линейку стандартных кредитов и дополнил ее новыми предложениями для малого и среднего бизнеса (МСБ).

Стандартная линейка с упрощенными условиями получения кредита доступна и для тех предпринимателей, которые не являются клиентами банка. Клиенты, имеющие расчетный счет и обороты в другом банке, могут получить под них в банке «Санкт-Петербург» до миллиона рублей на финансирование расчетного счета по кредиту «Овердрафт-Welcome», говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Также расширился перечень беззалоговых кредитов, увеличились суммы кредитов, смягчились требования к клиенту и его бизнесу.