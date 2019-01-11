За счет ослабления доллара США выросла пара евро/доллар, сообщает аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов. Это значит, что торги на Московской бирже, скорее всего, откроются разнонаправленно. Пара доллар/рубль откроет торги снижением, а пара евро/рубль - ростом.

«Снижение опасений по торговой войне между США и Китаем продолжит оказывать поддержку российской валюте в последний день недели. Рискну на сегодня рассмотреть сценарий на снижение пары доллар/рубль до 66,50 рубля, а пары евро/рубль – до 76,47 рубля», - поясняет аналитик.

«Рубль так и не смог закрепиться выше 67 долларов за баррель: приток позитивных настроений ночью вызвал покупки рубля. Сегодня они продолжатся. Ждем, что российская валюта уйдет в диапазон 66-66,5 рубля за доллар. Однако более четко среднесрочный тренд рубля можно будет прогнозировать когда мы увидим спрос на ОФЗ на аукционах Минфина», - комментирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

По мнению руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского, российская валюта будет консолидироваться до 15 января, с вероятным небольшим ослаблением в ожидании возобновления покупок Минфином иностранной валюты для пополнения золотовалютных резервов.

«Торги по рублевым парам сегодня могут открыться небольшим ростом курса рубля. Ожидаем на сегодня движение в диапазоне 66,5-67,9 рубля для доллара США и 76,8-77,8 рубля для евро», - прогнозирует заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.