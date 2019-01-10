Агентство финансовых услуг Японии (FSA) опровергло информацию о том, что оно рассматривает возможность одобрения торгуемого на бирже фонда (ETF), привязанного к биткоину, как ранее сообщал Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

«В настоящее время мы не рассматриваем возможность одобрения ETF, основанного на криптовалютных активах», - сообщил представитель ведомства.

Как напоминает Ttrcoin , в декабре FSA сообщило, что будет называть криптовалюты «криптовалютными активами», чтобы у потребителей не создавалось ложное представление о том, что они являются полноценным платёжным средством.