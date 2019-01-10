Всемирный банк рассчитывает выбрать нового главу организации вместо покидающего этот пост 1 февраля 2019 года Джима Ен Кима до традиционной весенней встречи, которая в этом году пройдет 12—14 апреля в Вашингтоне. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы банка.

«Кандидатуры должны быть представлены в период с 7 февраля... по 14 марта», — говорится в заявлении. «Новый президент, как ожидается, будет выбран до весенней встречи 2019 года», — добавили в пресс-службе.