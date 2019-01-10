Власти Венесуэлы обнародовали постановление правительства страны, согласно которому вводится сбор налогов в криптовалютах, если они есть у компаний, которые должны уплачивать сборы в государственную казну.

При этом власти не отказываются от идеи развития собственной криптовалюты, рetro, сообщает Coinlife . Таким образом, в ситуации, когда экономическое положение страны по комплексу причин оказалось катастрофическим, власти Венесуэлы открываются миру криптовалют намного больше, чем промышленно развитые страны.