«ВЭБ.РФ» подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск о банкротстве компании «Инвестгрупп-Отель», следует из материалов суда.

Согласно информации на сайте «ИнвестГрупп-Отель» — это юридическое название гостиницы Kempinski Grand Hotel в Геленджике.

Иск был подан 9 января. Госкорпорация также подала иски к компаниям «ИнвестГрупп-Апарт», «ИнвестГрупп-Энерджи», «ИнвестГрупп-М» и «Курортный комплекс». Суд пока не принял не один из исков к производству.

«Обращение с заявлениями о банкротстве компаний «ИнвестГрупп» — обычный и необходимый шаг при работе с просроченной задолженностью для защиты прав и законных интересов «ВЭБ.РФ». Эта юридическая процедура будет способствовать нахождению профильного партнера для проекта, в который инвестированы кредитные средства», — сказал RNS представитель госкорпорации.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», «ИнвестГрупп-Отель», «ИнвестГрупп-Апарт», «ИнвестГрупп-Энерджи» и «ИнвестГрупп-М» на 99% принадлежат ЗАО «Инвестгрупп». «ИнвестГрупп-Апарт» владеет 100% уставного капитала компании «Курортный комплекс».

В феврале 2016 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «ВЭБ.РФ» о взыскании с этих компаний задолженности на сумму около 20 млрд рублей по кредитам, выданным в 2007—2009 годах. Однако это решение не было исполнено, и в октябре 2018 года суд признал ЗАО «Инвестгрупп» банкротом по иску «ВЭБ.РФ».