«ВЭБ.РФ» подал в Арбитражный суд Москвы два иска о признании банкротом занимающейся производством микросхем компании «Ангстрем-Т», следует из информации картотеки арбитражных дел. Как сообщил ТАСС представитель госкорпорации, подача исков является технической мерой. Оба иска поданы 9 января и пока не приняты к производству.

«Госкорпорация стала владельцем 100% капитала АО «Ангстрем-Т». Сделка совершена в целях консолидации актива у основного кредитора для дальнейшего развития завода. Поскольку другие кредиторы завода заявили о наличии просроченной задолженности перед ними и могут подать заявление о банкротстве «Ангстрем-Т», то «ВЭБ.РФ» первым обратился в суд с иском о несостоятельности «Ангстрем-Т» и рассматривает это как техническую меру, которая позволит организованно провести переговоры с кредиторами и определить порядок погашения просроченной задолженности», — сказал представитель «ВЭБ.РФ».

Он отметил, что в целях преемственности и дальнейшего развития предприятия «ВЭБ.РФ» действует в координации с действующим менеджментом и прошлым собственником завода. «Рейман (Леонид Рейман, председатель совета директоров «Ангстрем-Т». — Прим. ред.) останется членом совета директоров «Ангстрем-Т» и сосредоточится на работе в совете директоров», — добавил представитель госкорпорации.

Он также подчеркнул, что подача заявления о банкротстве «не влияет на операционную деятельность «Ангстрем-Т», является всего лишь технической юридической процедурой и способствует выполнению обязательств компании».