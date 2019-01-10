Начало 2019 г. оказалось благоприятным для валют стран развивающихся рынков благодаря росту аппетита инвесторов к риску на фоне снижения опасений рисков торговой войны между США и Китаем, а также мягкой риторике ФРС по ставке. Рубль не стал исключением; ему удалось укрепиться практически на 3 рубля до уровня 66,7 руб./$, в том числе благодаря росту цен на нефть. Тем не менее, во вторник 15 января на рынок с покупками валюты возвращается ЦБ РФ, что создает риски для дальнейшей динамики курса.

Доллар слабеет на фоне осторожной риторики ФРС: Долларовый индекс DXY значительно снизился в начале года, приблизившись к отметке 95. Пара евро/доллар выросла до отметки 1,156 на максимуме. Основной причиной ослабления курса доллара стали комментарии председателя ФРС Д.Пауэлла относительно монетарной политики, отметившего, что регулятор может проявить гибкость в отношении политики нормализации баланса. Вчера был также опубликован протокол декабрьского заседания ФРС: неожиданностью стало то, что ряд членов ФРС выразили обеспокоенность необходимостью снижать процентную ставку в будущем. В результате, участники рынка теперь начинают считать, что цикл повышения процентных ставок ФРС подходит к концу и некоторые даже ожидают снижения ставки в 2020 г. Значительный прогресс в переговорах между США и Китаем по условиям торговли также играет против доллара, увеличивая аппетит инвесторов к риску. Дополнительно, политическая обстановка в США с начала этого года накаляется: американское правительство не работает уже 19 дней (шатдаун), т.к. все еще не сформирован бюджет на 2019 г. Этот шатдаун может стать рекордным по длительности в истории США и принести значительную неопределенность на рынки. На этом фоне неудивительно, что рынки проигнорировали хорошие данные по рынку труда США, где рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе в декабре составил 312 тыс. чел. при прогнозе роста на 179 тыс. Ближайшим важным уровнем сопротивления в паре евро/доллар является 1,16.

15 января состоится голосование в парламенте Великобритании по Brexit: После того как в начале января фунт снижался до отметки 1,244 фунт/$, в последние дни ему удалось отыграть часть потерь. Вчера он укреплялся до уровня 1,28 фунт/$ на максимуме. Тем не менее, риски ослабления остаются значительными на фоне неопределенности по Brexit. На 15 января запланировано новое голосование в парламенте Великобритании по варианту Brexit, предложенному Т.Мэй, однако на рынке пока нет единого мнения относительно результатов этого голосования.

Саудовская Аравия хочет видеть нефть на $80/барр: С начала января цены на нефть марки Brent выросли на 14% и достигли уровня 61,5 $/барр. Их рост связан с снижением рисков торговой войны между Китаем и США, а также с ожиданиями возможного снижения экспорта нефти со стороны Саудовской Аравии. Как сообщило The Wall Street Journal, Саудовская Аравия может сократить экспорт нефти на 3% до 7,1 млн барр. сут. чтобы обеспечить рост цен на нефть до уровня 80 $/барр. Рост цен на нефть также находит поддержку в сокращении запасов нефти в США, которые снизились на 1,7 млн барр. на прошедшей неделе. Ключевым уровнем сопротивления для цены на нефть является 65 $/барр.

ЦБ РФ должен будет купить на рынке $3,5-4,0 млрд для Минфина в ближайший месяц: Снижение опасений по торговой войне между США и Китаем привело к росту спроса на валюты стран развивающихся рынков, большинство которых с начала января демонстрирует укрепление: на 5,5% вырос бразильский реал, на 3,9% - южноафриканский ранд, на 2,2% - мексиканский песо. Рубль не стал исключением; он укрепился почти на 4% до уровня 66,67 руб./$. Немаловажную поддержку этому также оказал рост цен на нефть. Тем не менее, уже на следующей неделе (15 января) на рынок с покупками валюты для Минфина возвращается ЦБ РФ, что может создать риски для курса рубля. По нашей оценке, объем покупок может составить около $3,5- 4,0 млрд в месяц. Торговый диапазон на неделю представляется как 65,5-68,0 руб./$.