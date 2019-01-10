Министерство финансов Таиланда по рекомендации Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) выдало лицензии на ведение бизнеса с цифровыми активами четырем компаниям, отказано двум заявителям, одна заявка продолжает рассматриваться.

SEC уточнила, что компании Bitcoin Exchange, Bitkub Online и Satang Corporation получили разрешение на работу в качестве криптобирж, четвертая фирма — Coins TH — лицензию криптовалютного дилера-брокера, сообщает Anycoin .

При этом SEC отказала Cash2coin и Southeast Asia Digital Exchange, так как они не соответствовали нормам регулятора в отношении процедур KYC и кибербезопасности. Таким образом, эти компании должны закрыть криптоторговый бизнес, для вывода клиентами средств с площадок SEC дала время до 14 января.

Заявку криптобиржи Coin Asset регулятор продолжает рассматривать, поскольку произошла смена руководства предприятия, а это является «значимой информацией» для выдачи лицензии.