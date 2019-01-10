Резервный банк Швеции (Riksbank) предупредил, что на некоторых веб-сайтах и ​​в социальных сетях появились компании, продающие электронную национальную валюту e-krona от имени Центробанка.

Как подчеркнул Riksbank, проект создания цифровой валюты, запущенный в 2017 году, еще не завершен, а решение о выпуске «электронной кроны» пока не принято, сообщает Anycoin .

В связи с этим Riksbank призвал граждан и резидентов страны связываться с центральным банком, если им будут предлагать купить электронные кроны.