Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 членов организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, обвиняемые в период с октября 2014 по июль 2017 осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.

Они осуществили кассовое обслуживание юридических лиц на общую сумму 1,9 млрд рублей, рассчитывая доход в размере 6,5 % от операций, совершенных в рамках незаконной банковской деятельности. Таким образом прибыль от преступной деятельности составила более 127 млн рублей.