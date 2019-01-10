Член совета директоров Руна-Банка задержан в Москве по подозрению в мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Полицейские задержали члена совета директоров АО «Руна-Банк» и его предполагаемого сообщника в Москве, в настоящий момент подозреваемых допрашивают следователи по делу о мошенничестве и незаконной банковской деятельности», — сказал собеседник агентства, который не привел больше никаких подробностей.

Как рассказала ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, «сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с оперативниками уголовного розыска ЮВАО ГУ МВД России по Москве задержаны член совета директоров коммерческого банка и его сообщник. Уголовные дела возбуждены и расследуются по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»)», — сообщила она. Волк при этом не уточнила, о каком именно банке идет речь.

По ее словам, злоумышленники предлагали бизнесменам услуги по выводу денег за рубеж. В действительности деньги клиентов переводились на счета аффилированных организаций и похищались.

«Сотрудниками полиции при участии Росгвардии на территории Московского региона проведены обыски, в том числе в помещениях кредитной организации. Обнаружены предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников группы, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности», — заключила Волк.

