Разработчики ориентированной на осуществление приватных трансакций криптовалюты Beam сообщили о выявлении критической уязвимости в своем кошельке Beam Wallet и призвали пользователей немедленно удалить приложение. При этом скачать исправленную версию можно непостредственно с их сайта.

«Уязвимость затрагивает все предыдущие релизы Beam Wallet, как десктопную, так и CLI-версию. Не удаляйте базу данных или любые другие данные кошелька. Уязвимость не распространяется на данные кошелька, секретные ключи или пароли», – цитирует заявление разработчиков Тtrcoin .

В Discord технический директор Beam Алекс Романов заявил, что к настоящему моменту проблема была решена, а майнеры и ноды не пострадали.