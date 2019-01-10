Для биткоина и litecoin разработчики реализовали нативную поддержку технологии SegWit.
Разработчики мобильного криптовалютного кошелька Trust Wallet объявили о внесении важных дополнений в их ПО и поддержки биткоина, litecoin и bitcoin cash.
При этом для биткоина и litecoin разработчики реализовали нативную поддержку технологии SegWit, что позволяет пользователям принимать и отправлять криптовалюту с использованием bech32-адресов, сообщает Ttrcoin.
Trust Wallet поддерживает полнофункциональный Web3-браузер, позволяющий взаимодействовать с децентрализованными приложениями.
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