Разработчики мобильного криптовалютного кошелька Trust Wallet объявили о внесении важных дополнений в их ПО и поддержки биткоина, litecoin и bitcoin cash.

При этом для биткоина и litecoin разработчики реализовали нативную поддержку технологии SegWit, что позволяет пользователям принимать и отправлять криптовалюту с использованием bech32-адресов, сообщает Ttrcoin .

Trust Wallet поддерживает полнофункциональный Web3-браузер, позволяющий взаимодействовать с децентрализованными приложениями.