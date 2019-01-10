Только 7 площадок прошли все 85 контрольных пунктов, говорится в результатах проверки безопасности криптовалютных бирж страны министерства науки и информационных технологий Кореи. Это Upbit, Bithumb, Gopax, Korbit, Coinone, Hanbitco и Huobi Korea.

Совместно с Корейским агентством по интернету и безопасности (KISA) министерство с сентября по декабрь провело проверку 38 бирж и отметило, что 14 криптобиржам все еще предстоит улучшить в среднем 51 пункт, касающийся безопасности. Уровень безопасности впервые проверенных криптокомпаний признан слабым, в среднем им необходимо внести улучшения по 61 пункту. Большинство площадок имеет проблемы с разделением сети и контролем доступа, а также с управлением базовыми системами безопасности сети, уточнило ведомство, сообщает Anycoin .