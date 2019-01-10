Систему страхования вкладов предлагают распространить на обезличенные металлические счета (ОМС) граждан в российских банках. Об этом «Известиям» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, соответствующий законопроект появится уже в феврале этого года.

Если он будет принят, то в случае отзыва лицензии у банка граждане смогут получить страховку по своим металлическим счетам. Сейчас в финансовых организациях покрываются суммы до 1,4 млн рублей.

Аксаков отметил, что, если на ОМС будет распространено действие страховки, у населения появится более широкий выбор для инвестирования своих средств. И возможно, многие в большей степени поверят в драгметаллы, а не в валюту. А это способно стать очередным шагом к дедолларизации экономики.

В Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что оно «примет участие в обсуждении данной инициативы после получения соответствующего законопроекта».

На сегодняшний день ОМС не подпадает под действие системы страхования вкладов, так как не является депозитом. При открытии металлического счета гражданин приобретает в банке определенное количество драгметалла (как правило, это золото, серебро, платина, палладий), он отражается на счете без сведений о пробе, номерах слитков и производителе. Этот металл можно в любой момент купить или продать банку без получения на руки слитков и их проверки.

Количество средств граждан на ОМС эксперты оценивают по-разному: от 100 млрд рублей до 150 млрд. Для сравнения: на валютных вкладах россияне держат 3 трлн рублей, а всего на банковских депозитах — более 27 трлн.

По мнению опрошенных изданием аналитиков, в целом идея застраховать ОМС полезна, но на то, чтобы металлические счета стали полноценной альтернативой вкладам, потребуется некоторое время.