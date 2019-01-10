Основатели китайской майнинговой компании Bitmain Джихан Ву и Микри Чжан покинут свои руководящие посты, но по-прежнему смогут принимать важные стратегические решения, пишет South China Morning Post со ссылкой осведомленные источники.

В качестве «потенциального приемника» называется директор Bitmain по конструированию Хайхао Ванг, уже взявший на себя функции Ву и Жана на время переходного периода, стартовавшего в декабре, сообщает Ttrcoin .

После того как Ванг полностью вступит в должность, Ву и Жан больше не будут участвовать в повседневной операционной деятельности компании. Когда именно Bitmain будет готова назначить нового CEO, неизвестно.