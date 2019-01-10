Сбербанк и ВТБ могут забрать «ЮТэйр» под разрабатываемый проект авиакомпании для развития региональных перевозок . Как один из вариантов обсуждается конвертация долга авиакомпании перед Сбербанком в акции, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в банках и «ЮТэйр».

Но использовать «ЮТэйр» в проекте можно и без получения доли в ней, а просто заключив соглашение о перевозках. Последний вариант был бы прозрачнее, говорят два собеседника издания. Перевозчика для проекта тогда можно было бы отобрать по конкурсу, есть и другие претенденты помимо «ЮТэйр», объясняют они.

« Банки рассматривают различные варианты , модель еще прорабатывается, поэтому преждевременно комментировать какие-либо детали», — говорит на это представитель ВТБ.

«ЮТэйр» — четвертая по величине авиакомпания в России после группы «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний». Вариант «забрать» «ЮТэйр» возник потому, что у нее огромные долги, прежде всего перед Сбербанком. Авиакомпания едва ли сможет расплатиться, с ней надо что-то делать, объясняют источники позицию банкиров. К тому же Минтранс на одном из недавних совещаний по долгам «ЮТэйр» заявил, что есть указание президента не банкротить авиакомпании, говорит участник совещания.

«ЮТэйр» должна 11 банкам по двум синдицированным кредитам 38,6 млрд рублей. Из них почти треть приходится на Сбербанк. Два других крупнейших участника синдиката — банки «Траст» (около 35%) и «Россия» (около 20%). Госбанк выдал компании кредит и напрямую — на 17,4 млрд рублей. На Сбербанк, таким образом, приходится примерно 30 млрд рублей, это свыше половины банковского долга авиакомпании. Все кредиты выданы в 2015 году, ВТБ в число кредиторов не входит.

Погашение кредитов должно начаться в 2020 году, до этого «ЮТэйр» надо только выплачивать проценты. Но 20 декабря 2018 года она допустила дефолт , не перечислив кредиторам около 1 млрд рублей по одному из синдицированных кредитов. Эти средства необходимы для операционной деятельности, объяснила авиакомпания. Она также попросила синдикат о реструктуризации обоих кредитов.