Усилия представителей Демократической партии США по блокировке решения об исключении из санкционного списка российских компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго», вероятнее всего, не увенчаются успехом. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (представитель Демократической партии) ранее внесли в конгресс США проект резолюции, которая может заблокировать решение Минфина США о снятии санкций со связанных с предпринимателем Олегом Дерипаской компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго».

По данным The Wall Street Journal, согласно американским законам, конгресс США может заблокировать касающиеся этих компаний решения Минфина, приняв резолюцию о неодобрении в течение 30 дней с того момента, как ведомство предложит снять санкции. Однако на данный момент очень мало представителей Республиканской партии в Конгрессе выразили поддержку инициативе, предложенной демократами. Газета отмечает, что демократы в палате представителей, где они занимают большинство мест, вероятно смогут получить достаточно голосов в пользу своего предложения, однако без одобрения сената, контролируемого республиканцами, «Русал» и две другие компании будут исключены из санкционного списка после 18 января.

Власти США 6 апреля прошлого года объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании «Русал», «Базовый элемент», En+ и «Русские машины», «Евросибэнерго», «Группа ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг «Кубань». Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

Изначально Минфин США дал время до 7 мая 2018 года на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, и время до 5 июня на то, чтобы разорвали с ними контракты. Впоследствии эти сроки продлевались несколько раз. 20 декабря Минфин США сообщил, что уведомил конгресс о намерении в течение 30 дней снять санкции с трех компаний Дерипаски: холдинга En+, алюминиевого гиганта «Русал» и «Евросибэнерго», так как бизнесмен согласился снизить контроль в En+ (с приблизительно 70% до 44,95%).

