Компания «Сбербанк Лизинг» представила новые функционал и структуру корпоративного сайта.

«В процессе разработки были учтены потребности современных пользователей и рыночные тенденции. Благодаря новому интуитивно понятному интерфейсу и облегченной структуре сайта клиенты могут легко найти информацию о продуктах и акциях компании, увидеть детальный расчет автомобиля в лизинг , подписаться на рассылки новостей и специальных предложений», — отмечается в сообщении лизингодателя.

Сайт автоматически определяет для пользователя ближайший к нему филиал и предлагает выбрать его для дальнейшего обслуживания. Создан раздел «Служба заботы о клиенте»: как подчеркивается в релизе, «пользователь может обратиться с любой проблемой или пожеланием и получить качественный сервис на весь период сделки».



Главным нововведением сайта стал онлайн-сток автомобилей, разработанный совместно с партнерами «Сбербанк Лизинга». В разделе представлено более 7,5 тыс. единиц автотранспорта из 14 городов России. Теперь клиент компании может подобрать автомобиль по индивидуальным параметрам, убедиться в его наличии в интересующем салоне, рассчитать реальную стоимость онлайн и оформить заявку на конкретный автомобиль.