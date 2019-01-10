Потребительские цены в России в декабре выросли на 0,8%, а инфляция с начала года составила 4,3% против 4,2%, о которых Росстат сообщал ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В декабре 2017 года инфляция в РФ составила 0,4%, а в целом за 2017 год — 2,5%, напомнило ведомство.

В Центральном банке (ЦБ) ожидали инфляцию по итогам 2018 года в диапазоне 3,9—4,2%, в Минфине — 4—4,1%.

В Москве и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 0,7%, а с начала года — 4,3% и 3,9% соответственно.

«Под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019-го, и составит 5—5,5% на конец 2019 года», — говорилось в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров ЦБ 14 декабря.