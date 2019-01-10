Сбербанк и «Азбука Вкуса» усовершенствовали сервис оплаты покупок по отпечатку пальца. Теперь жители России могут таким образом оплачивать покупки в любых магазинах с биометрическими POS-терминалами вне зависимости от места регистрации в сервисе. При этом участники проекта не хранят биометрические данные клиентов.

Как говорится в сообщении Сбербанка, после регистрации на кассе клиенты не только привязывают отпечатки двух пальцев к банковской карте Visa или Mastercard, но и подтверждают регистрацию паролем. Далее покупатели могут оплачивать покупки во всех магазинах, где установлено соответствующее оборудование.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка, руководителя блока «Розничный бизнес» Светланы Кирсановой, использование биометрии в эквайринге не только позволяет оплачивать покупки без использования материальных носителей (карты, смартфоны, умные гаджеты), но и открывает возможности для реализации новых инновационных сценариев обслуживания покупателей в торговых сетях.

В 2019 году планируется оснастить биометрическими POS-терминалами все столичные супермаркеты «Азбука Вкуса» и минимаркеты «АВ Daily» в пределах Третьего транспортного кольца Москвы.