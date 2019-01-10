Британская платформа онлайн-банкинга Wirex добавит в листинг криптовалюту waves. Держатели waves смогут обменивать ее напрямую на фиатные валюты и расплачиваться ею даже в тех магазинах, которые не работают с криптовалютами.

По словам сооснователя и генерального директора криптобанка Wirex Дмитрия Лазаричева, держатели waves смогут использовать криптовалюту в повседневной жизни и быть уверенными в безопасности своих сбережений и трансакций, так как e-money лицензия FCA гарантирует им соблюдение их прав, сообщает ForkLog .

На сегодняшний день блокчейн Waves является одним из самых быстрых в мире, обработав более 6 млн трансакций 21 октября 2018 года.