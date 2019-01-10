Платежная система NCC (National Credit Cards) исключена из реестра ЦБ, свидетельствуют материалы регулятора.

Центробанк решением от 9 января исключил из реестра операторов платежных систем запись о ЗАО «Национальные кредитные карточки» (ЗАО «НКК») в качестве оператора платежной системы NCC. Согласно закону «О национальной платежной системе», в России могут работать только те платежные системы, операторы которых включены в соответствующий реестр ЦБ.

Платежная система NCC была создана еще в начале 1990-х. В сентябре 2012 года ее оператор был включен в реестр ЦБ, а в октябре 2014-го система была признана национально значимой.

NCC входила в объединенную платежную систему NCC|UC. Запись о платежной системе «Юнион Кард» (Union Card, UC) — о ЗАО «Процессинговая компания «Юнион Кард» в качестве ее оператора — была внесена в реестр операторов платежных систем в октябре 2012 года. При этом ЦБ РФ одновременно с NCC признал платежную систему Union Card национально значимой.



В исторической справке на сайте NCC|UC есть запись о том, что в 2005 году ЗАО «Национальные кредитные карточки» приобрело 100% акций ЗАО «Процессинговая компания «Юнион Кард». Обе компании зарегистрированы в Тольятти по одному адресу. Расчетным центром как NCC, так и Union Card указан банк «Уралсиб».

Согласно информации на сайте, у UnionCard, в частности, есть кобренд с китайской платежной системой UnionPay.