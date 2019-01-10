Российский художник-акционист Петр Павленский, который обвиняется во Франции в поджоге банка в Париже, на заседании суда заявил, что посвящает процесс французскому писателю маркизу де Саду.

«Я должен сделать важное сообщение: я посвящаю этот процесс маркизу де Саду. Маркиз де Сад показал истинную природу власти», — громко заявил Павленский на русском, когда началось заседание суда.

Он требовал от переводчика перевести его слова на французский. Но присяжный переводчик не стала этого делать.

Судья пытался восстановить порядок и попросил Павленского говорить, только тогда, когда его попросят. «Это новый перформанс, очень интересно», — сказал судья, слова которого заглушал голос Павленского.

Павленский попросил какого-то из своих сторонников перевести его слова.

«Он был жестоко затравлен самими же французами. Он был заложником Бастилии... Он окончил свои дни в сумасшедшем доме. Судья, где справедливость?» — продолжал Павленский на русском.

Заседание было приостановлено.