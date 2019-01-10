Пакистанский банк Telenor Microfinance Bank запустил сервис трансграничных денежных переводов на основе блокчейна, разработанного платежной компанией Alipay.

Технология блокчейн значительно повысит скорость, эффективность, безопасность и прозрачность переводов из Малайзии в Пакистан. Alipay, которая управляется компанией Ant Financial из Alibaba Group, на первый год отказалась от взимания комиссии за трансакции, сообщает Anycoin .

Управляющий Государственного банка Пакистана Тарик Баджва отметил, что использование новых технологий повышает качество сервиса и расширяет доступность финансовых услуг для населения.