Сервис разработан Alipay.
Пакистанский банк Telenor Microfinance Bank запустил сервис трансграничных денежных переводов на основе блокчейна, разработанного платежной компанией Alipay.
Технология блокчейн значительно повысит скорость, эффективность, безопасность и прозрачность переводов из Малайзии в Пакистан. Alipay, которая управляется компанией Ant Financial из Alibaba Group, на первый год отказалась от взимания комиссии за трансакции, сообщает Anycoin.
Управляющий Государственного банка Пакистана Тарик Баджва отметил, что использование новых технологий повышает качество сервиса и расширяет доступность финансовых услуг для населения.
Оценить:
Нет комментариев