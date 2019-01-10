Общий объем торгов на биржевых рынках в 2018 года составил 861,1 трлн рублей. Такие данные приводятся в сообщении Московской биржи.

В декабре 2018 года общий объем торгов составил 72,5 трлн рублей, увеличившись на 1,5% по сравнению с декабрем 2017 года.

По итогам месяца рынок облигаций достиг объема в 1 трлн 536,1 млрд рублей. За 2018 год отмечается рост объема торгов на 13,8%. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями за 2018 год составил 10,2 трлн трлн. В декабре на фондовом рынке Московской биржи были размещены 74 облигационных займа на общую сумму 1 трлн 387,4 млрд рублей.

Объем торгов акциями , депозитарными расписками и паями по итогам 2018 года вырос на 17,9%, до 1 трлн 10,8 трлн рублей. В декабре он вырос на 17% и составил 770,8 млрд рублей по сравнению с декабрем 2017-го.

Объем торгов на валютном рынке за год увеличился на 0,2% и составил 348,4 трлн рублей. Также положительная динамика активности отмечена на срочном рынке (плюс 5,6%). Объем торгов на денежном рынке по итогам 2018 года составил 364,2 трлн рублей