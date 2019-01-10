Команда АО «Национальная система платежных карт» в рамках сотрудничества с платежной системой UnionPay реализовала поддержку функционала безопасной электронной коммерции для онлайн-платежей по картам UnionPay, а также сервис токенизации карт UnionPay в России. Об этом сообщили в четверг в НСПК.

В частности, для обеспечения безопасности платежей, которые совершаются в Интернете держателями карт UnionPay, выпущенных российскими банками, была реализована технология безопасной электронной коммерции, в основе которой — протокол EMV 3-D Secure 2.0. Она позволяет обеспечить безопасное проведение онлайн-платежей через платформу НСПК. В тестировании функционала приняли участие Московский Индустриальный Банк и НКО «ОРС».

Другим решением, которое реализовала НСПК для российских карт UnionPay, стал сервис токенизации. «Благодаря этому сервису настоящий номер карты, загруженной в смартфон, заменяется токеном, что позволяет обеспечить высокий уровень безопасности мобильных платежей. Тестирование сервиса проводилось с использованием карт Газпромбанка и Россельхозбанка, загруженных в мобильные устройства Huawei», — рассказали в НСПК.



«Сегодня в России все больше операций, в том числе онлайн, совершается при помощи смартфона, и мы рады, что теперь такая возможность будет доступна по картам UnionPay, выпущенным российскими банками», — прокомментировал генеральный директор НСПК Владимир Комлев.