При расчетах в отношении займов – ККТ применяется заимодавцем, а не заемщиком.
При получении займа от учредителя – физического лица и последующем его погашении, у организации отсутствует обязанность применять контрольно-кассовую технику (ККТ), сообщается в письме от 4 декабря 2018 года Министерства финансов РФ.
Как поясняет «Современный предприниматель», ККТ должно применять лицо, которое реализует товары, выполняет работы, оказывает услуги и которое формирует кассовый чек покупателю. Также и при расчетах в отношении займов – ККТ применяется заимодавцем, а не заемщиком.
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