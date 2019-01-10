При получении займа от учредителя – физического лица и последующем его погашении, у организации отсутствует обязанность применять контрольно-кассовую технику (ККТ), сообщается в письме от 4 декабря 2018 года Министерства финансов РФ.

Как поясняет «Современный предприниматель» , ККТ должно применять лицо, которое реализует товары, выполняет работы, оказывает услуги и которое формирует кассовый чек покупателю. Также и при расчетах в отношении займов – ККТ применяется заимодавцем, а не заемщиком.