Международные резервы РФ на 28 декабря составили 466,9 млрд долларов против 466 млрд на 21 декабря 2018 года. Такие данные (на конец отчетных дат) приводятся на сайте Банка России.

Объем международных резервов увеличился за неделю на 0,9 млрд долларов, или 0,2%, в результате положительной переоценки, поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Напомним, за 2017 год российские резервы выросли примерно на 55 млрд долларов, за 11 месяцев 2018-го — на 29,4 млрд.