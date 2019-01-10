Минэкономразвития предлагает признавать банкротами людей с долгом не более 700 тыс. рублей без проведения собрания кредиторов, анализа финансового состояния должника и других обязательных процедур. Такой законопроект, подготовленный министерством, был опубликован в конце декабря, пишут «Ведомости».

Право избавиться от долгов люди получили в октябре 2015 года. Но для многих должников банкротство остается недоступным, пишет в пояснительной записке Минэкономразвития. Сейчас процедура обходится людям от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, объясняет партнер «Пепеляев групп» Юлия Литовцева, с принятием проекта стоимость может сократиться до 50—70 тыс. рублей. Правда, коснется это немногих: в среднем долги людей превышают 700 тыс. рублей, добавляет она.

Согласно законопроекту по упрощенной процедуре банкротства суд не будет проводить судебное заседание, арбитражный управляющий сможет не искать имущество должника, не анализировать его финансовое состояние и не искать признаки фиктивного банкротства. Должник сможет продать имущество, не проводя торгов, а если кредитор настоит на их проведении, он их и оплатит. В обычную процедуру банкротство может быть возвращено, если у должника найдутся «значительные активы».

Законопроект согласовывался со всеми заинтересованными ведомствами, говорит представитель Минэкономразвития, он освобождает добросовестных людей от непосильных обязательств.