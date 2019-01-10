Обеспечение независимости в цифровом пространстве является вопросом безопасности, но пока доля импорта программного обеспечения еще очень велика, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая совещание о развитии отечественной мобильной операционной системы.

«Обеспечение должной независимости в цифровом пространстве, создание современной, то есть новой цифровой экосистемы в стране, ее полноценная защита — это, действительно, вопрос национальной безопасности», — сказал премьер-министр. При этом он подчеркнул, что «этого мало, доля иностранного продукта на этом рынке еще очень велика».

Премьер отметил, что доля российского программного обеспечения в госструктурах к 2024 году должна превысить 90%, в госкомпаниях — 70%.

«Есть некие цифры, на которые мы ориентируемся, я имею в виду долю российского программного продукта в государственных структурах, — пояснил он. — К 2024 году эта цифра должна превысить 90%, а в государственных компаниях составить не менее 70%».