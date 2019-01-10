Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении изменения в Гражданский кодекс и законодательство об информационной политике, связанные с введением досудебной блокировки со стороны ЦБ мошеннических сайтов. Решение комитета было принято опросным листом.

Комитет — соисполнитель по законопроекту. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателями обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Авторы документа предлагают наделить Банк России правом включать сайты, вводящие клиентов кредитных и некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен (оформлением или содержанием), сайты, связанные с предоставлением на территории РФ финансовых услуг лицами, не имеющими права их оказывать, а также сайты, связанные с финансовыми пирамидами, в реестр сетевых адресов, содержащих запрещенную в РФ информацию, для их последующего возможного блокирования.

В течение суток после включения сайта в такой реестр провайдер хостинга обязан проинформировать владельца сайта и уведомить его о необходимости незамедлительного удаления интернет-страницы. Одновременно ЦБ получает право незамедлительного обращения в суд в связи с размещением в Интернете такой информации. После вступления в силу судебного решения ЦБ может обратиться в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер ограничения доступа к информационным ресурсам, в отношении которых принят судебный акт.

Документ разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.

Законопроект будет способствовать защите прав и законных интересов граждан РФ — потребителей финансовых услуг, предотвращению прямых финансовых потерь в результате использования интернет-сайтов, содержащих противоправную информацию, а также повышению доверия к финансовому рынку в РФ, говорится в заключении комитета.