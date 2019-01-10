В Великобритании в 2017-2018 годах до рекордного уровня выросло число сообщений от граждан и организаций о подозрительных финансовых операциях. Об этом говорится в ежегодном отчете британского Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA).

За период с апреля 2017 по март 2018 года британские власти получили в общей сложности 463,9 тыс. запросов на проверку по причине подозрительной финансовой активности. Это почти на 10% больше, чем годом ранее.

Число обращений к регулятору с просьбой проверить финансовые операции на причастность к отмыванию средств также выросло — на 20%. Всего за указанный период британские граждане и организации обратились в NCA с просьбой проверить 22,2 тыс. случаев такого рода. При этом, отмечает агентство, результатом таких проверок стало 31 уголовное дело.

Большая часть обращений — около 80% от общего числа — с просьбой провести проверку NCA получает от банков, на втором месте по числу обращений — строительные кооперативы (4,2%).

При этом регулятор получает крайне небольшое число обращений от юристов и бухгалтерских фирм (0,57% и 1,11% от общего количества обращений соответственно). Одновременно NCA отмечает рост числа обращений с просьбами о проверках от частных британских школ.