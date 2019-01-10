Количество биткоинов и эфиров на кошельках платформ значительно снизилось за последние три месяца, говорится в исследовании The Block. Около 716 000 биткоинов, 7 млн еthereum и 1,2 млрд токенов USDT от Tether на данный момент хранится на общеизвестных кошельках криптовалютных бирж.

Как сообщает РБК , биржевые балансы биткоина снизились: в среднем пользователи вывели около 6%. Сильнее всего это затронуло компании Bitfinex, Kraken и Poloniex, в то время как у площадки Huobi, наоборот, увеличилось количество криптовалюты на счетах.

Похожая ситуация и с еthereum — в среднем балансы торговых площадок сократились на 6%. Больше других лишились кошельки Gemini, OKEx и Gate.io, а для Bittrex и Kraken характерна обратная динамика.

Аналитики объяснили такие движения спадом спекулятивных движений или желанием пользователей перевести активы на личные кошельки. Также это может говорить о снижении популярности торговли цифровыми деньгами.