Рыночная стоимость имущества бывшего председателя правления Татфондбанка, ныне банкрота Роберта Мусина, которое к настоящему времени включено в конкурсную массу, составляет порядка 80,2 млн рублей. Такие данные оценки, проведенной в рамках подготовки объектов к продаже, со ссылкой на соответствующие отчеты приводятся в материале казанской редакции «Коммерсанта».

В частности, принадлежащие Мусину шесть земельных участков в Лаишевском и Зеленодольском районах Татарстана, а также двухэтажный дом в Матюшино площадью 315 кв. м оценены в 71,3 млн рублей. Самым дорогим объектом являются сельскохозяйственные угодья площадью более 62 га возле Песчаных Ковалей (Лаишевский район). Этот участок оценен в 17,24 млн рублей. Стоимость дома, по оценке специалистов, составляет чуть более 15,3 млн рублей.

Пакеты акций КЗМА (13,17% и 5,71% уставного капитала) и ОАО «Галантерея-Ткани» (19,9%) оценены в совокупности в 8,4 млн рублей.

Из движимого имущества Мусина в конкурсную массу попала лодка Terhii Twin C 2012 года выпуска с мотором Yamaha F50TLR и прицепом совокупной рыночной стоимостью около 566 тыс. рублей.

Дата реализации имущества Мусина пока не называлась.

Кроме того, его кредиторам, в числе которых Татфондбанк с требованиями на 356,3 млн рублей, на собрании 22 января предстоит решить, как распорядиться другими активами должника, в частности его долями в ООО «Старый приятель», ООО «Группа «ДАР» и ООО «Ак Таш — ТФБ».



Роберт Мусин был признан банкротом в июле 2018 года. Решением Арбитражного суда Татарстана в отношении него была введена процедура реализации имущества. К октябрю в реестр кредиторов были включены требования на сумму более 525,1 млн рублей.

