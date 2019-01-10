Недобросовестное поведение кредитных организаций, связанное с ухудшением потребительских свойств вкладов по уже заключенным договорам, недопустимо независимо от обоснования таких мер и может стать предметом антимонопольного расследования. Об этом предупреждают банкиров Федеральная антимонопольная служба и Банк России в совместном письме , подготовленном в рамках плана мероприятий по развитию конкуренции.

ФАС неоднократно сталкивалась с недобросовестным поведением кредитных организаций на рынке привлечения денежных средств физических лиц во вклады. Данная практика выражалась в том, что некоторые банки для привлечения вкладчиков повышали процентные ставки по пополняемым срочным вкладам , а затем предпринимали различные действия по ухудшению потребительских свойств ранее открытых вкладов для сокращения размера своих обязательств перед вкладчиками.

В качестве примеров подобных действий указаны:

введение запрета на пополнение вкладов;

установление комиссии за пополнение вкладов;

значительное увеличение минимальной суммы пополнения вклада;

установление небольшой максимальной суммы денежных средств, на которую может быть пополнен вклад в течение расчетного периода;

снижение размера процентов, начисляемых на денежные средства, внесенные во вклады в рамках операций пополнения;

взимание комиссии за операции снятия и перечисления денежных средств со счетов, на которые перечисляются суммы вкладов по окончании их срока.

«Совершение данных действий кредитными организациями может приводить к возникновению у них необоснованных преимуществ перед конкурентами и нарушению общественных отношений в сфере конкуренции. Кроме того, указанное поведение кредитных организаций способно негативно отразиться на доверии вкладчиков к банковской системе в целом и, как следствие, создать предпосылки для социальной напряженности», — подчеркивается в письме.

Подобные действия пресекаются антимонопольными органами в рамках имеющихся полномочий, в частности путем возбуждения и рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства на основании поступивших обращений от физических лиц.

ФАС приводит ссылки на подобные антимонопольные дела 2012 года в отношении СКБ-Банка , Юниаструм Банка (в настоящий момент он присоединен к банку «Восточный». — Прим. Банки.ру), Инвестторгбанка . Были вынесены решения, устоявшие в рамках обжалования в судебных инстанциях, однако в конце 2014 года в связи с кризисными явлениями в экономике страны ряд банков совершили аналогичные действия, констатируют антимонопольщики, упоминая Тинькофф Банк , а также банки «Транспортный» и «Гагаринский» (оба впоследствии лишены лицензий. — Прим. Банки.ру).

«Привлекая денежные средства вкладчиков в целях их последующего размещения на условиях возвратности, платности и срочности и, соответственно, получения прибыли, кредитная организация несет определенные риски, связанные с возможными изменениями рыночной конъюнктуры. Подобные изменения не могут быть неожиданным обстоятельством для кредитной организации и должны учитываться при ведении предпринимательской деятельности», — поясняет свою позицию по отношению к банкам, меняющим условия уже открытых вкладов не в пользу клиента, антимонопольное ведомство.

В ФАС отмечают и еще одну особенность ряда рассмотренных после 2014 года дел: ухудшение потребительских свойств действующих вкладов осуществлялось банками в период действия предписаний ЦБ, в соответствии с которыми банки были ограничены в привлечении денежных средств физлиц во вклады определенными остатками на счетах. Вместе с тем в рамках рассмотрения таких дел комиссия ФАС, в состав которой на паритетной основе входили представители Банка России, установила, что, исходя из проанализированных обстоятельств, фактически действия банков не были направлены на исполнение предписаний регулятора и наличие этих предписаний использовалось ими как формальное основание для неисполнения договоров вклада. В качестве примера приводится дело КБ «Гагаринский».



«Совершение рассматриваемых действий вне зависимости от их обоснования изменением конъюнктуры рынка или наличием предписаний регулятора будет в каждом случае являться предметом антимонопольного расследования», — обещают в антимонопольной службе.