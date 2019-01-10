Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, включенной в реестр организаторов распространения информации, который ведет в Роскомнадзор. Это следует из материалов на сайте британского государственного реестра юридических лиц.

Telegram Messenger LLP была зарегистрирована в феврале 2014 года. Согласно информации в британском реестре, организация была создана в партнерстве зарегистрированными на Британских Виргинских островах Telegram Messenger Inc. и Dogged Labs Ltd., а также Telegraph Inc. (зарегистрирована в Белизе). Контроль в Telegram Messenger LLP принадлежит самому Дурову.

По данным издания РБК , именно эта компания была основной для мессенджера.

Заявление о ликвидации Telegram Messenger LLP было подписано Дуровым 19 декабря 2018 года, следует из британского реестра.