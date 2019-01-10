Форекс-дилеры будут обязаны раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности и о рисках, связанных с получением их услуг. Эти и другие требования содержатся в базовом стандарте защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, который был разработан Ассоциацией форекс-дилеров (единственная в РФ саморегулируемая организация форекс-дилеров) для участников этого рынка и утвержден Банком России.

Как разъясняют в пресс-службе ЦБ, документ, в частности, устанавливает минимальный объем предоставления информации получателям финансовых услуг. Форекс-дилер должен разместить в открытом доступе на сайте, в офисе, а также довести до потребителя любым иным способом актуальные сведения о своем полном и сокращенном наименовании, членстве в СРО, наличии представителей (агентов), комиссионных сборах и о порядке выплаты компенсаций в случае банкротства. Кроме того, форекс-дилеры обязаны сообщить потребителям о способах защиты их прав, возможностях направления жалоб и обращений и порядке урегулирования споров.

Особое внимание в стандарте уделено информированию потребителей о рисках, связанных с рамочными и отдельными договорами, в том числе о возможных финансовых потерях при их заключении, а также о сумме расходов на исполнение обязательств. Согласно стандарту, такую информацию необходимо предоставить потребителю до заключения рамочного договора и отразить в уведомлении о рисках, которое должно быть подписано потребителем. Помимо этого, на сайте форекс-дилера в разделе для открытия демосчета необходимо разместить указание о том, что при совершении аналогичных операций по реальному счету получение прибыли не гарантированно. При этом вся информация для потребителя должна быть изложена доступным языком с разъяснением терминологии и быть понятной клиентам, не обладающим специальными знаниями в области финансовых рынков.

Отдельное место в базовом стандарте занимает противодействие недобросовестным практикам. Так, форекс-дилеры обязаны не допускать необоснованного расширения спреда без изменения рыночной ситуации, их действия не должны вводить в заблуждение потребителя относительно предоставляемых форекс-дилером финансовых услуг, также такие компании не имеют права оказывать содействие заключению потребителями договоров с иностранными финансовыми организациями.

Кроме того, базовый стандарт содержит требования к порядку рассмотрения обращений получателей финансовых услуг. Так, форекс-дилер обязан рассмотреть обращение в течение 15 календарных дней со дня его поступления. Этот срок может быть увеличен до 30 календарных дней, если поступившие сведения требуют дополнительного изучения.

«Базовый стандарт обязателен для соблюдения всеми форекс-дилерами вне зависимости от их членства в СРО, а также их представителями (агентами). При этом ответственность за нарушение агентом требований базового стандарта несет форекс-дилер», — подчеркивают в Центробанке.

Требования базового стандарта в части предоставления информации получателям финансовых услуг применяются с 1 апреля 2019 года. Требования базового стандарта в отношении представителей (агентов) форекс-дилеров, а также в части минимальных стандартов обслуживания получателей финуслуг и требований к работникам форекс-дилеров будут применяться с 1 декабря 2019 года.

Напомним, Центробанк 27 декабря прошлого года объявил об аннулировании лицензий пяти из девяти зарегистрированных на тот момент российских форекс-дилеров. Регулятор пояснил, что форекс-дилеры использовали российские «дочки» как площадку для привлечения клиентов в зарубежные юрисдикции. Действие лицензий компаний «Форекс Клуб», «Фикс Трейд», «Трастфорекс», «Телетрейд Групп» и «Альпари Форекс» на соответствующую деятельность прекращается с 27 января этого года.



Согласно закону о Forex, вступившему в силу с 1 января 2016 года, все компании, работающие на этом рынке в России, должны проходить процедуру лицензирования в ЦБ, а также вступить в профильную СРО. Двум этим требованиям в настоящий момент соответствуют ООО «Альфа-Форекс», ООО «ВТБ Форекс», ООО «ПСБ-Форекс» и ООО «Финам Форекс».