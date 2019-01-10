Платформа Digital2Go и создаваемые на ее основе решения, в частности, решение для малого и среднего бизнеса, поддерживают работу облачных сервисов компании СКБ Контур: Контур.Светофора, Контур.Фокуса и Контур.Бухгалтерии.

Сервис проверки контрагентов Контур.Светофор позволяет определять благонадежность контрагентов и выступает как инструмент должной осмотрительности. Помогает снижать риск финансовых потерь компании и претензий от государственных органов. При проверке контрагента анализируются сведения из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), бухгалтерская отчетность организаций, арбитражные дела, исполнительные производства, сообщения о банкротствах, госконтракты, товарные знаки, лицензии, упоминания в интернете и многое другое. При создании платежа, просмотре контрагента пользователь видит цветовую индикацию («Cветофор») и детальную карточку с отчетом о состоянии контрагента.

Интеграция с сервисом Контур.Фокус помогает автоматизировать заполнение реквизитов получателя в платежах. Достаточно ввести ИНН контрагента – остальные данные по нему будут заполнены автоматически сведениями из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Данная возможность снижает риски ошибок при вводе наименования контрагента, исключает указание неверного наименования при его изменении и т.д. Контур.Фокус используется и для заполнения данных в сервисе регистрации новых клиентов «Нулевой клиент». При регистрации компании достаточно ввести ИНН – все данные о реквизитах компании, учредителях, руководителях и др. автоматически будут загружены из Контур.Фокуса.

Взаимодействие платформы Digital2Go с сервисом Контур.Бухгалтерия позволяет клиентам автоматически создавать из облачной бухгалтерии платежи в Digital2Go, а также загружать выписку в облачную бухгалтерию.

«Благодаря интеграции наших облачных сервисов с платформой Digital2Go банки могут быстрее открывать пользователям новые возможности. Сервисы СКБ Контур облегчают бизнесу взаимодействие с государством и контрагентами, упрощают внутренние процессы и помогают быстрее справляться с ежедневными задачами, — отмечает Евгений Иванченко, руководитель направления работы с банками (СКБ Контур). — Сотрудничество СКБ Контур и BSS — важный стратегический шаг для наших компаний, доказавший свою эффективность в двух десятках банков, которые делают наши программные решения доступнее для малого и среднего бизнеса».

«Интегрированные в платформу Digital2Go сервисы Контур.Светофор, Контур.Фокус и Контур.Бухгалтерия широко востребованы малым бизнесом, – подчеркивает директор направления Digital2Go Елена Захарова. – Онлайн-сервисы СКБ Контур делают еще более привлекательным наше решение для МСБ, вошедшее в ТОП 5 эффективных интернет-банков для малого бизнеса в 2018 году».

Платформа Digital2Go разрабатывалась BSS в течение последних двух лет. Это готовое решение по инфраструктуре, безопасности и законодательству, открытое для сторонних разработчиков и обеспечивающее быстрый Time2Market. Предоставляет SDK и API, средства для самостоятельной кастомизации стандартного функционала и разработки своих уникальных сервисов. Все это является серьезным конкурентным преимуществом.

Решение для малого и среднего бизнеса на платформе Digital2Go создано за рекордно короткий срок – всего 6 месяцев. По итогам рейтинга Business Internet Banking Rank 2018 это решение вошло в ТОП-5 эффективных интернет-банков для МСБ. Во главе угла – удобство выполнения повседневных операций и доступность решения насущных задач.

Источник: Компания BSS