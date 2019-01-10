Суточное число подтвержденных трансакций в основной сети биткоина достигло 319 тыс. При этом средний недельный показатель достиг годового максимума в 281 тыс., они постепенно увеличиваются с марта прошлого года.

Как сообщает РБК , биткоин показывал максимальные значения в декабре 2017 года, когда его цена установила исторический рекорд в 20 000 долларов. Тогда суточное число трансакций в сети биткоина превышало 490 тыс. На данный момент среднерыночный курс монеты составляет 3,825 тыс. долларов, за последние 24 часа он снизился на 5,6%.