Специалисты ГК «Центр финансовых технологий» по заказу компании Sodexo (ООО «Содексо ПАСС СНГ») реализовали новый карточный продукт, предназначенный для управления льготами для сотрудников российских и иностранных компаний. Линейка карт Benefits Pass на базе международной платежной системы Mastercard разработана по принципу «кафетерия льгот», в котором сотрудник сможет выбрать необходимые льготы с учетом своих индивидуальных потребностей. Карта позволяет оплачивать покупки из разных сфер в зависимости от категории, которой она ограничена, в том числе в сети Интернет, отмечается в сообщении ЦФТ.

«Карты Benefits Pass — это целый комплекс льгот для сотрудников разных поколений и разного стиля жизни. Товары для дома и здоровья, оплата гостиниц, билеты на транспорт, спортивный инвентарь, билеты на культурные мероприятия — сотрудник сам выбирает подходящую льготу в соответствии с его образом жизни и потребностями. И в этом принципиальное отличие решения Benefits Pass от всех типовых шаблонных решений по мотивации персонала», — подчеркивается в релизе.

Данные о карте предоставляются пользователю в электронном виде. Виртуальные карты можно привязать к мобильному кошельку Apple Pay или Google Pay, чтобы оплачивать покупки с помощью телефона. Транспортную карту «Мои поездки» можно привязать к популярным мобильным приложениям для оплаты различных услуг («Яндекс.Такси», «Парковки Москвы» и т. д.).

Для запуска программы не нужно договариваться с представителями соответствующей отрасли, организовывать бизнес-процессы, интегрировать какие-либо системы и приобретать дополнительно оборудование — необходимо только подписать договор и заказать карты у компании Sodexo, которая выступает поставщиком услуг. Sodexo предоставляет необходимые расчеты, осуществляет консалтинг, обучение и сопровождение проекта.

Для сотрудника плата за обслуживание отсутствует. Первоначально карта может быть пополнена на произвольную сумму в диапазоне от 50 до 15 тыс. рублей. Перед использованием карты сотруднику необходимо ее активировать. Для держателей карт Benefits Pass работает круглосуточная служба поддержки и сайт с функцией проверки баланса и просмотра операций по карте.

Эмитент карт — РНКО «Платежный Центр», входящая в ГК «ЦФТ».



В справке ЦФТ указано, что компания Sodexo Benefits & Rewards является мировым лидером в сегменте мотивационных решений и льгот. География компании охватывает 36 стран, включая Россию. Сама ГК «ЦФТ» работает на рынке программ лояльности с 2005 года и оказывает комплексные услуги в области проектов лояльности, включая эмиссию карт и процессинг операций по картам (бонусным, подарочным, предоплаченным платежным).