Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностного лица, выступающих единоличным исполнительным органом) Дж. П. Морган Банка (зарегистрированная в Москве «дочка» американской финансовой корпорации JPMorgan Chase & Co). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Согласно материалам регулятора, постановление в отношении руководителя банка (ТУ-45-ДЛ-18-15585/3120 от 3 октября 2018 года) вступило в законную силу 30 декабря.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.