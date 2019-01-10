Сбербанк отказывается возвращать деньги крымчанам, которые были вкладчиками его украинского филиала, заявила 9 января сенатор РФ от Севастополя Ольга Тимофеева. Вкладчики остались заложниками ситуации, в которой украинский Сбербанк ушел с полуострова, а российский туда не пришел, пишет «Коммерсант».



«Мы бодаемся и во все инстанции направляем письма. Даже не по поводу отделений в Крыму, а по поводу граждан, которым Сбербанк системно отвечает: ваши вклады были в филиале Сбербанка на Украине, рекомендуем вам отправиться туда. Фактически ставится под сомнение единство прав всех граждан РФ», — сказала сенатор.

Проблема невозможности для вкладчиков украинского Сбербанка получить средства на территории РФ возникла почти сразу после присоединения Крыма к России: 6 мая 2014 года по требованию НБУ Сбербанк Украина, как и другие банки с украинскими лицензиями, покинул полуостров, предложив жителям полуострова забирать вклады на украинской территории или воспользоваться дистанционными каналами. На момент присоединения Крыма к России в регионе действовали около 85 банков, но более 40 имели вклады на сумму менее 100 млн рублей (в пересчете в рубли по курсу на 12 марта 2014 года).



В украинском Сбербанке на тот момент было размещено 3,7 млрд рублей средств крымчан. Многие не спешили изымать средства, рассчитывая на получение компенсации (700 тыс. рублей) от создаваемого в Крыму Фонда защиты вкладчиков. Вкладчикам большинства украинских банков это удалось, с момента создания фонд выплатил около 30 млрд рублей 223 тыс. человек. Но клиенты Сбербанка Украина в Крыму в число получателей компенсаций от фонда не попали.

Для начала выплат по закону необходимо принятие Банком России решения о прекращении деятельности украинского банка на территории Крыма. И такие решения были приняты в отношении 45 банков, но не украинских Сбербанка, ВТБ и ряда других дочерних структур российских банков и групп.

В результате вкладчики этих банков лишились права на выплаты. Большинство игроков, имея не такой значительный объем крымских вкладов, как украинский Сбербанк, смогли расплатиться с клиентами на Украине или через партнеров. Сбербанк Украина в значительной степени сократил задолженность перед жителями Крыма, но не полностью. Оставшийся объем вкладов крымчан в кредитной организации не раскрывают. Про данным издания, вкладчиками банка до сих пор остаются сотни крымчан.

В ЦБ ситуацию не прокомментировали, как и то, будут ли предложены какие-то варианты решения проблемы.