Сотрудники Danske Bank солгали властям Франции в ходе расследования об отмывании денег, заявил американский инвестор, глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, пишет датское издание Finans.

«Понятно, что сотрудники Danske Bank сообщили властям неправду. Поэтому мы считаем, что банк должен проходить по делу как подозреваемый, а не как свидетель», — сказал Браудер, отметив, что в Париже еще не ответили на поданную им жалобу.

По мнению Браудера, банк знал об отмывании денег и именно об этом солгал властям Франции. Представитель Danske Bank Кенни Лит не согласился с этим обвинением, отметив, что не будет комментировать контакты банка с властями, поскольку расследование еще не окончено.

В сентябре 2018 года газета Financial Times сообщила, что за год через эстонское отделение Danske Bank прошло 30 млрд долларов, принадлежащих нерезидентам. В основном это средства граждан России и других государств, ранее входивших в состав СССР.