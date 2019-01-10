Банк «Открытие» и социальная сеть «ВКонтакте» анонсировали второй этап программы нового сезона #яделаюбизнес, для молодых предпринимателей до 25 лет со всей страны. Для участия в отборе необходимо заполнить заявку с мотивационным письмом в сообществе «Вконтакте для бизнеса» до 20 января.

Длительность программы составит полтора месяца, говорится в пресс-релизе кредитной организации. В процессе обучения участники получат домашние задания по формированию коммуникационной и рекламной стратегии развития бизнеса. Авторы лучших стратегий получат гранты на продвижение бизнеса «ВКонтакте» в размере от 100 тыс. до 400 тыс. рублей и сертификаты на обслуживание в банке, который также отметит дополнительными призами призеров трех этапов. Финальное мероприятие с награждением всех победителей пройдет в Москве в мае 2019 года.

По словам заместитель председателя правления банка «Открытие» Надии Черкасовой, сегмент молодежного предпринимательства является целевой аудиторией для банка «Открытие».

«Мы не ограничивали минимальный возраст предпринимателей, так как особенно хотели бы увидеть в программе самых молодых участников», — рассказывала директор по продвижению продуктов «ВКонтакте», куратор грантовой программы #яделаюбизнес Наталия Якунина.