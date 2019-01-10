Биометрическую идентификацию можно пройти в трех отделениях банка в Казани.
Банк «Аверс» в январе начал осуществлять сбор биометрических данных граждан РФ для их регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС). Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации.
Как напоминают в банке, оператором ЕБС назначена компания «Ростелеком», на которую возлагаются функции по обеспечению сбора, обработки и хранения биометрических данных, а также проверки их соответствия первично сданным биометрическим образцам.
Регистрация россиян в ЕБС является добровольной и осуществляется на безвозмездной основе, для ее прохождения гражданину РФ необходимо:
- зарегистрироваться на портале госуслуг;
- стать клиентом банка (например, открыть счет);
- при личном присутствии представить в банк паспорт гражданина РФ и СНИЛС;
- сфотографироваться и записать образец голоса (произнести короткий текст перед камерой);
- подписать форму согласия на обработку соответствующих персональных данных, включая биометрические данные.
По завершении процедуры биометрической идентификации банк загрузит в ЕБС полученные сведения о клиенте, включая фото и образец голоса.
Биометрическую идентификацию можно пройти в трех отделениях банка «Аверс» в Казани: в головном офисе (ул. Мусы Джалиля, д. 5), дополнительном офисе «Пирамида» (ул. Московская, д. 3) и ДО «Беломорская» (ул. Химическая, д. 3а, корп. 2).
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