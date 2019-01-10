Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру банкротства одного из бывших совладельцев Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По информации финансового управляющего должника Любови Киреевой, в настоящее время завершены не все мероприятия в рамках процедуры реализации имущества Беджамова, в частности, не завершена реализация имущества должника, не произведены расчеты с кредиторами.

Арбитраж 2 июля 2018 года признал Беджамова банкротом, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Заявление о банкротстве должника было направлено в суд банком ВТБ 24.

В сентябре 2017 года апелляция отклонила жалобу Внешпромбанка на определение об оставлении без рассмотрения заявления о признании банкротом Беджамова.

Суд 7 июня 2017 года признал необоснованным соответствующее заявление банка. Производство по делу о банкротстве было прекращено. «Поскольку судебный акт, на котором заявитель основывает свое требование, не вступил в законную силу, суд признает требование ООО «Внешпромбанк» необоснованным, при этом, поскольку в деле имеются требования иных кредиторов, суд приходит к выводу об оставлении заявления без рассмотрения», — отмечается, в частности, в определении первой инстанции.